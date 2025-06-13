Об этом заявил командир Мамука Мамулашвили, сообщает 24 Канал.
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В результате диверсии погиб боец "Грузинского легиона" Деметре Дарчиа
Мамулашвили сообщил, что, к сожалению, в результате диверсионного акта, совершенного на базе "Грузинского легиона", погиб боец Деметре Дарчиа.
По словам командира, сейчас спецслужбы и Нацполиция проводят следственные действия.
По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в непосредственной близости к ней,
– написал Мамука Мамулашвили.
Командир от имени "Грузинского легиона" выразил соболезнования семье погибшего.
Указанное событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпала с так называемым "днем России", который отмечается 12 июня,
– подчеркнули в "Грузинском легионе".
Погиб Деметре Дарчиа / Фото из фейсбука Мамулашвили
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и слава Герою!