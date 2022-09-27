Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он также отметил, что по тем условиям договоров, которые россия заключала с ЕС, оккупанты не могут просто так взять и "перекрыть вентиль" и прекратить поставки газа по политическим причинам.

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Там очень простая схема – вы нам газ, а мы вам деньги. Поэтому такие "внезапные" проблемы возникают, это вмешательство в работу газопровода, чтобы Европа немного сильнее почувствовала потребность в газе,

– отмечает Божко.

Но, по его словам, сейчас это не будет столь катастрофически, как в начале российского газового шантажа.

"Во-первых, заработал польско-норвежский газопровод – это не очень масштабная, но альтернатива "Северному потоку" и именно по нему можно доставлять газ не только в Польшу", – добавляет он.

Как добавляет Ярослав Божко, газохранилища европейских стран сейчас уже заполнены более чем на 90%, еще никогда не было такой заполненности.

"Если говорить в общем, то Европа готова к этой зиме, поэтому россия пытается спровоцировать панику из-за подъема цены, потому что очень многие промышленники все же зависят от газа", – резюмирует специалист.

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"Северный поток" получил повреждения – коротко

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" – в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что термины, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков назвал это очень тревожными новостями. Он поспешил сказать, что к этому, возможно, причастны диверсионные группы. Однако никаких доказательств у подручного путина традиционно нет.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.