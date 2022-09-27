Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він також зазначив, що за тими умовами договрів, які росія укладала з ЄС, окупанти не можуть просто так взяти і "перекрити вентиль" та припинити постачання газу з політичних причин.

Читайте також Це спланований акт тероризму, – ОП про витік на "Північному потоці"

Там дуже проста схема – ви нам газ, а ми вам гроші. Тому такі "раптові" проблеми виникають, це втручання у роботу газогону, аби Європа відчула потребу в газі трохи більше,

– зазначає Божко.

Але, за його словами, зараз це не буде так катастрофічно, як на початку російського газового шантажу.

"По-перше, запрацював польсько-норвезький газогін – це не дуже масштабна, але альтернатива "Північному потоку" і саме по ньому можна доставляти газ не тільки у Польщу", – додає він.

Як додає Ярослав Божко, газосховища європейських країн зараз вже заповнені на понад 90%, ще ніколи не було такої заповненості.

"Якщо говорити загально, то Європа готова до цієї зими, тому росія намагається спровокувати паніку через підйом ціни, бо дуже багато промисловців все ж залежать він газу", – резюмує фахівець.

Чи буде припинення роботи "Північного потоку" ударом для Європи: дивіться відео

"Північний потік" зазнав пошкоджень – коротко

У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" – у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Компанія Nord Stream, що є оператором "Північного потоку", заявила, що трміни, за які полагодять ці 3 нитки газопроводу, "оцінити неможливо".

Прессекретар президента росії дмітрій пєсков назвав це дуже тривожними новинами. Він поспішив сказати, що до цього, можливо, причетні диверсійні групи. Однак жодних доказів прихвостень путіна традиційно немає.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.