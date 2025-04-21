Корректировала российские удары по эшелонам ВСУ: СБУ задержала жительницу Черниговщины

Российские спецслужбы пытались "перерезать" железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины. На Черниговщине СБУ задержала агента ГРУ, которая корректировала воздушные удары агрессора по объектам Укрзализныци.

Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили Служба безопасности Украины и Черниговская областная прокуратура, передает 24 Канал. Местной жительнице сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

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Что известно об агенте

По данным следствия, в марте 2025 года 29-летняя женщина в поисках работы начала общаться в мессенджере Telegram с представителем российских спецслужб. За денежное вознаграждение она должна была выполнять задачи.

Подозреваемая в течение месяца дважды выезжала в один из районов области для подтверждения местонахождения воинской части. Объект фиксировала на видео с помощью мобильного приложения, который автоматически указывает координаты, дату и время съемки. Отснятое агент переслала "куратору".

Также женщина установила возле железной дороги мобильный телефон с подключенным павербанком и приложениями, позволяющие удаленно управлять устройством. Благодаря этому враг в режиме реального времени мог наблюдать за железнодорожными путями и складами, чтобы ударить с воздуха.

Чтобы обстрел был успешным и "прошел мимо" украинской ПВО, оккупанты поручили своей соратнице обнаружить также пункты боевого дежурства радиолокационных станций,

– отметили в СБУ.

После пошагового документирования преступлений женщину задержали "на горячем". Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые она использовала для контактов с ГРУ.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в Киеве задержали 47-летнего россиянина. Он работал звукорежиссером украинской радиостанции и выполнял задания российских спецслужб.