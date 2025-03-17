В результате дивресии произошла утечка от 50 до 60 тонн нефти, передает 24 Канал со ссылкой на заявление норвежского оператора электросети Statnett.

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Что известно

На старой трансформаторной станции "Хаманг" в городе Берум были обнаружены следы взлома. Предварительно, кто-то прорезал ограждение, а затем ослабил крышку на трансформаторе, вызвав утечку нефти. Работы по сбору "черного золота" начались немедленно и продолжаются до сих пор. Некоторая часть нефти попала в землю и была отнесена в реку Сандвик.

Инцидент уже расследует полиция.

Напомним, что в шведской экономической зоне Балтийского моря вблизи стратегического острова Готланд в четверг, 20 февраля, обнаружили повреждение кабеля связи C-Lion1. Это уже третий подобный инцидент, однако на этот раз кабель остался в рабочем состоянии.