Внаслідок дивресії стався витік від 50 до 60 тонн нафти, передає 24 Канал із посиланням на заяву норвезького оператора електромережі Statnett.

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Що відомо

На старій трансформаторній станції "Хаманг" у місті Берум були виявлені сліди злому. Попередньо, хтось прорізав огорожу, а потім послабив кришку на трансформаторі, спричинивши витік нафти. Роботи зі збору "чорного золота" розпочалися негайно і тривають досі. Деяка частина нафти потрапила у землю і була віднесена до річки Сандвік.

Інцидент вже розслідує поліція.

Нагадаємо, що у шведській економічній зоні Балтійського моря поблизу стратегічного острова Готланд у четвер, 20 лютого, виявили пошкодження кабелю зв'язку C-Lion1. Це вже третій подібний інцидент, однак цього разу кабель залишився в робочому стані.