Дизайнерский экстремальный внедорожник: чем уникален

Тема внедорожников для апокалипсиса все чаще встречается среди дизайнеров. Бронированные машины, которые могут эксплуатироваться в сложнейших условиях, стали появляться у разных производителей.

Дизайнер Милен Иванов опубликовал проект своего экстремального концептуального внедорожника "Armortruck".

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Правда это пока только 3D модель, но довольно неплохая.

Независимый мега-внедорожник, который может передвигаться по любой поверхности, независимо от наличия атмосферы, рельефа или опасной среды,

– заявил автор Милен Иванов.

Он будет иметь бронированный кузов, пуленепробиваемые окна и колеса, герметичный салон с автономной системой генерации кислорода. Правда, где такой эксплуатировать, и самое главное, появится ли такое творение в металле – это большой вопрос.

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