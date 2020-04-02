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      Дизайнерский экстремальный внедорожник: чем уникален

      Авто24 - Читати новину українською

      Тема внедорожников для апокалипсиса все чаще встречается среди дизайнеров. Бронированные машины, которые могут эксплуатироваться в сложнейших условиях, стали появляться у разных производителей.

      Дизайнер Милен Иванов опубликовал проект своего экстремального концептуального внедорожника "Armortruck".

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      Правда это пока только 3D модель, но довольно неплохая.

      Независимый мега-внедорожник, который может передвигаться по любой поверхности, независимо от наличия атмосферы, рельефа или опасной среды,
      – заявил автор Милен Иванов.

      Он будет иметь бронированный кузов, пуленепробиваемые окна и колеса, герметичный салон с автономной системой генерации кислорода. Правда, где такой эксплуатировать, и самое главное, появится ли такое творение в металле – это большой вопрос.

      Смотрите больше фото от Милена Иванова:

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Авто Авто24
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