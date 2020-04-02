Дизайнерский экстремальный внедорожник: чем уникален
Тема внедорожников для апокалипсиса все чаще встречается среди дизайнеров. Бронированные машины, которые могут эксплуатироваться в сложнейших условиях, стали появляться у разных производителей.
Дизайнер Милен Иванов опубликовал проект своего экстремального концептуального внедорожника "Armortruck".
Интересно Машиной года в Европе стал хэтчбек Peugeot 208: фото, видео
Правда это пока только 3D модель, но довольно неплохая.
Независимый мега-внедорожник, который может передвигаться по любой поверхности, независимо от наличия атмосферы, рельефа или опасной среды,
– заявил автор Милен Иванов.
Он будет иметь бронированный кузов, пуленепробиваемые окна и колеса, герметичный салон с автономной системой генерации кислорода. Правда, где такой эксплуатировать, и самое главное, появится ли такое творение в металле – это большой вопрос.
Смотрите больше фото от Милена Иванова:
Читайте также
Выбор редакции
-
Отопительный сезон: когда отключат отопление в Украине 2020сегодня , 17:26
-
Цена молчания. Почему Андрея Ермака нужно срочно убиратьсегодня , 14:05
-
Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больныхсегодня , 11:06
-
Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в мартесегодня , 12:11
-
Хватит шастать, – Кличко похвастался оригинальной защитной маскойсегодня , 13:06
-
СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolabсегодня , 11:34