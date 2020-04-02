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      Дизайнерський екстремальний позашляховик: чим унікальний

      Авто24 - Читать новость на русском

      Тема позашляховиків для апокаліпсису все частіше зустрічається серед дизайнерів. Броньовані машини, які можуть експлуатуватися в надскладних умовах стали з'являтися у різних виробників.

      Дизайнер Мілен Іванов опублікував проект свого екстремального концептуального позашляховика "Armortruck".

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      Щоправда це поки що лише 3D модель, але доволі непогана.

      Незалежний мега-позашляховик, який може пересуватись будь-якою поверхнею, незалежно від наявності атмосфери, рельєфу чи небезпечного середовища,
      – заявив автор Мілен Іванов.

      Він матиме броньований кузов, куленепробивні вікна та колеса, герметичний салон з автономною системою генерації кисню. Щоправда, де такий експлуатувати і найголовніше, чи з'явиться таке творіння в металі – це велике питання.

      Дивіться більше фото від Мілена Іванова:

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Авто Авто24
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