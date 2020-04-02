Дизайнерський екстремальний позашляховик: чим унікальний
Тема позашляховиків для апокаліпсису все частіше зустрічається серед дизайнерів. Броньовані машини, які можуть експлуатуватися в надскладних умовах стали з'являтися у різних виробників.
Дизайнер Мілен Іванов опублікував проект свого екстремального концептуального позашляховика "Armortruck".
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Щоправда це поки що лише 3D модель, але доволі непогана.
Незалежний мега-позашляховик, який може пересуватись будь-якою поверхнею, незалежно від наявності атмосфери, рельєфу чи небезпечного середовища,
– заявив автор Мілен Іванов.
Він матиме броньований кузов, куленепробивні вікна та колеса, герметичний салон з автономною системою генерації кисню. Щоправда, де такий експлуатувати і найголовніше, чи з'явиться таке творіння в металі – це велике питання.
Дивіться більше фото від Мілена Іванова:
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