Дизайнерський екстремальний позашляховик: чим унікальний

Тема позашляховиків для апокаліпсису все частіше зустрічається серед дизайнерів. Броньовані машини, які можуть експлуатуватися в надскладних умовах стали з'являтися у різних виробників.

Дизайнер Мілен Іванов опублікував проект свого екстремального концептуального позашляховика "Armortruck".

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Щоправда це поки що лише 3D модель, але доволі непогана.

Незалежний мега-позашляховик, який може пересуватись будь-якою поверхнею, незалежно від наявності атмосфери, рельєфу чи небезпечного середовища,

– заявив автор Мілен Іванов.

Він матиме броньований кузов, куленепробивні вікна та колеса, герметичний салон з автономною системою генерації кисню. Щоправда, де такий експлуатувати і найголовніше, чи з'явиться таке творіння в металі – це велике питання.

Дивіться більше фото від Мілена Іванова: