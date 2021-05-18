Недовольство "Дизель Шоу" вызвал последний выпуск #@)₴?$0. Об этом Телевидение Торонто сообщило в соцсетях.

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В выпуске использовали фрагменты номеров "Дизель Шоу"

В этом выпуске раскритиковали шоу за антивакцинаторские настроения в номерах. Фрагменты конкретных выступлений также показали. В "Дизель Шоу" говорят – это сделали без разрешения.

Телевидение Торонто говорит, что авторство отметили

В Телевидении Торонто с этим не соглашаются и говорят, что авторство отметили, поэтому ни о каких нарушениях и не говорится. Поэтому и выпуск за 16 мая удалять не собираются.

Мы также официально подчеркиваем, что "Дизель Шоу" немного подзагнались и еще имеют шанс исправиться. Нормальный ход после такого провала – это извинения перед собственной аудиторией и всей страной за антивакцинаторский бред, который они распространяют на миллионную аудиторию,

– говорят в Телевидении Торонто.

Что говорят в "Дизель Шоу"

Между тем издание Liga.net обнародовало позицию "Дизель Шоу". Там подтвердили, что требуют удалить фрагменты с их номерами, ведь разрешения на это они не давали. Иначе на Телевидение Торонто подадут в суд. Более того, авторы юмористической программы увидели в высказываниях ведущих "умышленные действия направленные на разжигание национальной вражды и ненависти и на унижение чести, достоинства и оскорбления чувств граждан".

Обратите внимание! Телевидение Торонто использовало фрагменты из шоу, в которых говорится о том, что "маски ни от чего не защищают", а также о "невозможности вакцинации правильной вакциной".