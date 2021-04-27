Общественное возглавил Николай Чернотицкий: что о нем известно
Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила нового председателя правления. Им стал 37-летний Николай Чернотицкий.
Источник:Общественное
Второй этап конкурсного отбора на должность председателя правления НОТУ состоялся во вторник, 27 апреля. В него прошли 4 из 15 претендентов.
Ранее Президент подписал закон, касающийся наблюдательного совета "Общественного"
Как распределились голоса:
- Николай Чернотицкий – 10 голосов;
- Андрей Шаповалов – 5 голосов;
- Виталий Докаленко – 0 голосов;
- Оксана Цыбуля – 0 голосов.
Презентации кандидатов и голосование: смотрите видео
Заметим, что Чернотицкий был членом правления ПАО "НОТУ". Он отвечал за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.
Его избрали председателем правления на 4 года. Известно, что до 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.
Чернотицкий возглавил Общественное: что о нем известно
Источник: "Википедия"
- Родился 12 января 1984 года в городе Мена в Черниговской области. Получил квалификацию магистра по электронным системам в Сумском государственном университете.
- В 2007 году стал депутатом Сумского городского совета – самым молодым за свой созыв. Также был советником председателя Сумской ОГА по вопросам благоустройства и экологии города.
- С 2008 по 2010 годы занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". Позже был генеральным директором Сумской ОГТРК.
- Чернотицкого как кандидата на конкурсе на председателя правления поддерживал предыдущий глава Общественного – Зураб Аласания.
Отрывок из презентации Николая Чернотицкого / Скриншот из видео
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