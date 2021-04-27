Национальная общественная телерадиокомпания Украины получила нового председателя правления. Им стал 37-летний Николай Чернотицкий.

Второй этап конкурсного отбора на должность председателя правления НОТУ состоялся во вторник, 27 апреля. В него прошли 4 из 15 претендентов.

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Как распределились голоса:

Николай Чернотицкий – 10 голосов;

Андрей Шаповалов – 5 голосов;

Виталий Докаленко – 0 голосов;

Оксана Цыбуля – 0 голосов.

Презентации кандидатов и голосование: смотрите видео

Заметим, что Чернотицкий был членом правления ПАО "НОТУ". Он отвечал за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

Его избрали председателем правления на 4 года. Известно, что до 1 января 2022 года его должностной оклад составит 118 тысяч гривен.

Обратите внимание! Чернотицкий уже был исполняющим обязанности председателя Общественного. А именно – в 2019 году, когда с Аласанией досрочно расторгли контракт.

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Источник: "Википедия"

Родился 12 января 1984 года в городе Мена в Черниговской области. Получил квалификацию магистра по электронным системам в Сумском государственном университете.

В 2007 году стал депутатом Сумского городского совета – самым молодым за свой созыв. Также был советником председателя Сумской ОГА по вопросам благоустройства и экологии города.

С 2008 по 2010 годы занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". Позже был генеральным директором Сумской ОГТРК.

Чернотицкого как кандидата на конкурсе на председателя правления поддерживал предыдущий глава Общественного – Зураб Аласания.



Отрывок из презентации Николая Чернотицкого / Скриншот из видео