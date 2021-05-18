Невдоволення "Дизель Шоу" викликав останній випуск #@)₴?$0. Про це Телебачення Торонто повідомило у соцмережах.

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У випуску використали фрагменти номерів "Дизель Шоу"

У цьому випуску розкритикували шоу за антивакцинаторські настрої у номерах. Фрагменти конкретних виступів також показали. У "Дизель Шоу" кажуть – це зробили без дозволу.

Телебачення Торонто каже, що авторство зазначили

У Телебаченні Торонто з цим не погоджуються і кажуть, що авторство зазначили, отож про жодні порушення і не мовиться. Тому й випуск за 16 травня видаляти не збираються.

Ми також офіційно наголошуємо, що "Дизель Шоу" трохи підзагнались і ще мають шанс виправитись. Нормальний хід після такого провалу – це вибачення перед власною аудиторією та всією країною за антивакцинаторську маячню, яку вони поширюють на мільйонну аудиторію,

– кажуть у Телебаченні Торонто.

Що кажуть у "Дизель Шоу"

Тим часом видання Liga.net оприлюднило позицію "Дизель Шоу". Там підтвердили, що вимагають видалити фрагменти з їхніми номерами, адже дозволу на це вони не давали. Інакше на Телебачення Торонто подадуть до суду. Ба більше, автори гумористичної програми побачили у висловлюваннях ведучих "умисні дії спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті та на приниження честі, гідності та образи почуттів громадян".

Зверніть увагу! Телебачення Торонто використало фрагменти з шоу у яких мовиться про те, що "маски ні від чого не захищають", а також про "неможливість вакцинації правильною вакциною".