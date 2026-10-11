Трамп договорился с Путиным о дизельном топливе, а Украина ответила огнем: соглашение, от которого веет кровью

Дональд Трамп вновь решил, что сможет договориться с Владимиром Путиным. На этот раз – о российском дизельном топливе. Американский президент благодарит российского диктатора за достигнутые договоренности, рассказывает о миллионах тонн топлива и, очевидно, надеется записать себе еще одну дипломатическую победу.

А Путин тем временем продолжает бомбить Украину.

И знаете, когда в голове нет мозгов, то почему-то не болит. Очевидно, мигрени Дональда Трампа никогда не мучают. А вот фантомные боли и его абюзивная любовь к Путину, похоже, никуда не исчезают.

Трамп заключил сделку с дьяволом, надеясь, что тот спасет его от других демонов. Но есть одна проблема: когда долго смотришь в бездну, она начинает вглядываться в тебя. Но есть одна проблема: когда долго смотришь в бездну, она начинает вглядываться в тебя. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для24 Канала.

Трамп получил дизельное топливо, Украина – новые российские удары. Американский президент похвастался договоренностью с Россией о поставках дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Американский президент похвастался договоренностью с Россией о поставках дизельного топлива на американский и мировые рынки.

По его словам, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн в ноябре, а впоследствии – дополнительный миллион тонн. И это еще не все. В зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов речь идет о возможности поставок еще трех миллионов тонн.

Министерство финансов США, как сообщалось, временно разрешило операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 года.

И вот здесь начинается самое интересное.

Трамп рассказывает, что Соединенным Штатам якобы не хватало дизельного топлива. Об этом говорит президент страны, которая сама является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире.

Но даже не это главное.

Главное – что американский президент фактически предлагает экономические льготы государству, которое продолжает ежедневно убивать украинцев.

И Россия очень быстро демонстрирует, как именно она понимает такие сигналы.

Пока Трамп благодарит Путина, российские войска проводят атаки против украинских городов. Киев страдает от проблем с электроснабжением, останавливается общественный транспорт, возникают перебои с водой.



Российские бомбы падают на жилые дома Запорожья. Есть погибшие, раненые, среди жертв – дети.

Вот так выглядит путинская благодарность.

Трамп получает обещания о поставках дизельного топлива, а украинцы – очередные воздушные тревоги, разрушения и смерть.

И после этого нам продолжают рассказывать о дипломатии, деэскалации и мирных инициативах.

Украина не обязана спасать российскую нефтяную отрасль

Но есть то, чего, очевидно, не учли ни в Вашингтоне, ни в Москве.

Украина не собирается прекращать удары по российской нефтяной инфраструктуре только потому, что два президента решили договориться о топливе.

В ночь на 10 октября Силы обороны Украины вновь нанесли удар по линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области России.

Это не просто очередной промышленный объект.

ЛПДС "Самара" – большой узел приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает сюда по магистральным трубопроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

Именно на таких объектах формируется инфраструктурная основа российского нефтяного экспорта.

На станции смешивают нефть с различным содержанием серы, в частности для формирования экспортного сорта Urals.

Степень повреждений после повторного удара еще уточняется.

И это принципиально важно: мы не должны придумывать масштабы разрушений, чтобы понять значение таких атак.

Российская нефтяная инфраструктура – один из элементов экономической системы, обеспечивающей способность Кремля продолжать войну.

Поэтому удары по объектам, задействованным в обеспечении российской военной машины, – это не вопрос эмоциональной мести.

Это вопрос украинской самообороны.

И если Путин рассчитывает получить новые возможности для экспорта топлива, он должен учитывать, что у Украины есть собственные возможности для ослабления его военно-экономического потенциала.

Нас не интересуют соглашения, заключенные за нашей спиной и ценой нашей безопасности.

Трамп разрушает не только санкционную политику, но и доверие к Америке

Меня больше всего возмущает даже не сама история с дизельным топливом.

Самое страшное – политический сигнал, который получает Кремль.

Годами западные партнеры убеждали Украину, что экономическое давление на Россию является одним из главных инструментов принуждения агрессора к миру.

Санкции должны были ограничивать возможности Путина финансировать войну.

А теперь президент Соединенных Штатов фактически демонстрирует: если ему нужно топливо или очередная громкая сделка, с российским диктатором можно торговаться.

И после этого кто-то удивляется, почему Путин не прекращает войну?

Он видит, что вместо усиления давления получает новые возможности для переговоров.

Что ему звонят.

Что его слушают.

Что с ним обсуждают не только Украину, но и Иран, и другие международные конфликты.

Кремль пытается продать Трампу свою дипломатическую полезность. Мол, Москва может помочь урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а взамен получить ослабление экономических ограничений.

И Трамп, похоже, готов в это играть.

Как справедливо заметил Олег Саакян, вопрос уже даже не в том, сколько именно дизельного топлива сможет поставить Путин.

Этими договоренностями Трамп наносит удар по самому образу Соединенных Штатов – государства, которое десятилетиями претендовало на роль защитника демократических ценностей.

Ведь невозможно одновременно называть себя миротворцем и создавать экономические возможности для государства-агрессора, не добившись от него реального прекращения насилия.

Президент, который хочет Нобелевскую премию, но не может остановить Путина

Есть в этой истории еще одна особая ирония.

Дональд Трамп вновь возмущается по поводу Нобелевской премии мира.

Он рассказывает о восьми войнах, которые якобы завершил, вспоминает свои международные достижения и убеждает, что заслуживает высшего признания.

Но прошел год, и что мы видим?

Российско-украинская война продолжается.

Путин не прекратил атаки.

Украинские города продолжают жить под ракетами и беспилотниками.

А американский президент обсуждает с российским диктатором поставки дизельного топлива.

Трамп очень хочет, чтобы его считали большим миротворцем.

Но миротворчество измеряется не количеством телефонных разговоров, не красивыми заявлениями и уж точно не объемами топлива, которые удалось вывести на рынок.

Оно измеряется спасенными жизнями и реально прекращенными войнами.

И в вопросе Украины Трампу пока нечем похвастаться.

Путин понимает только силу

Вся эта история в очередной раз подтверждает одну простую вещь.

Путин не воспринимает уступки как стимул к миру.

Он воспринимает их как слабость.

Когда ему предлагают экономические льготы без реального прекращения агрессии, он получает сигнал, что может продолжать.

Когда ему звонят после очередных атак, он видит, что остается участником большой международной игры.

А когда его приглашают обсуждать урегулирование других конфликтов, он получает возможность торговаться своей геополитической ролью.

Именно поэтому Украина должна продолжать делать то, что действительно меняет расчеты Кремля.

Уничтожать военный потенциал агрессора.

Поражать объекты, обеспечивающие российскую военную машину.

Лишать Россию возможности безнаказанно продолжать войну.

И не позволять никому решать нашу судьбу в обмен на нефть, дизель или очередное обещание Путина.

Трамп может сколько угодно мечтать о Нобелевской премии мира. Может благодарить Путина и рассказывать о своих гениальных договоренностях.

Но пока российские ракеты летят на украинские города, Украина имеет полное право защищаться.

И никакие договоренности двух президентов этого права не отменяют.

Ведь мир не покупается российским дизелем. И уж точно не может оплачиваться украинской кровью.