Дизертирку-мичмана ВМС ВСУ задержали на границе с оккупированным Крымом

Сотрудники Службы безопасности Украины возле админграниц с оккупированным Крымом задержали экс-мичмана ВМС ВСУ.

Дизертирку задержали на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области, сообщает пресс-служба СБУ.

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Как выяснили правоохранители, после аннексии Крыма Россией в 2014-м году бывшая мичман ВМС ВСУ не вернулась на материковую территорию Украины согласно указанию Минобороны и Генштаба ВСУ.

Военнослужащая была объявлена в розыск военной прокуратурой.

Накануне оперативники получили информацию, что женщина планирует уехать из оккупированного полуострова, чтобы на территории материковой Украины переоформить документы. Ее задержали при пересечении админграницы.

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