Дизертирку-мічмана ВМС ЗСУ затримали на межі з окупованим Кримом

Співробітники Служби безпеки України затримали біля адмінмежі з окупованим Кримом затримали екс-мічмана Військово-Морських Сил ЗСУ.

Дизертирку затримали на пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області, інформує прес-служба СБУ.

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Як з’ясували правоохоронці, після анексії Криму Росією у 2014-му році колишня мічман ВМС ЗСУ не повернулась на материкову територією України згідно з вказівкою Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Військовослужбовицю було оголошено у розшук військовою прокуратурою.

Напередодні оперативники отримали інформацію, що жінка планує виїхати з окупованого півострова, щоб на території материкової України переоформити документи. Її затримали під час перетину адмінкордону.

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