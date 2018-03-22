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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Дизертирку-мічмана ВМС ЗСУ затримали на межі з окупованим Кримом

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Екс-мічмана ВМС ЗСУ затримали на пункті пропуску
Екс-мічмана ВМС ЗСУ затримали на пункті пропуску "Каланчак" / Фото із відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки України затримали біля адмінмежі з окупованим Кримом затримали екс-мічмана Військово-Морських Сил ЗСУ.

Дизертирку затримали на пункті пропуску "Каланчак" у Херсонській області, інформує прес-служба СБУ.

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Як з’ясували правоохоронці, після анексії Криму Росією у 2014-му році колишня мічман ВМС ЗСУ не повернулась на материкову територією України згідно з вказівкою Міноборони та Генштабу ЗСУ.

Військовослужбовицю було оголошено у розшук військовою прокуратурою.

Напередодні оперативники отримали інформацію, що жінка планує виїхати з окупованого півострова, щоб на території материкової України переоформити документи. Її затримали під час перетину адмінкордону.

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Теги: Новини України СБУ Збройні Сили України Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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