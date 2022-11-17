Легендарный дядя Гриша, который в оккупации собирал деньги для ВСУ, вернулся в Херсон
В Херсон вернулся легендарный Григорий Николаевич. Мужчина полгода собирал помощь ВСУ, находясь в оккупации.
Так, Дядю Гришу заметили на улицах Херсона, передает 24 канал. Он рассказал, что из оккупации уехал только 19 сентября.
Важно Дедушка в коляске, включавшей украинские песни в Херсоне, собрал для ВСУ более 600 тысяч гривен
Видео с мужчиной обнародовали в сети. В комментариях люди восхищаются Григорием Николаевичем и называют его героем нашего времени.
Дядя Гриша вернулся в Херсон: видео
Дядя Гриша собрал для ВСУ более 600 тысяч
Дядя Гриша во время оккупации выезжал в центр Херсона и включал украинские песни. Все деньги, которые ему давали люди, пересылал для Вооруженных сил Украины. Он рассказывал, когда российские оккупанты вошли в Херсон, сначала был словно в ступоре, а затем выехал в центр с колонкой.
С начала оккупации Григорию Николаевичу вместе с херсонцами удалось собрать более полумиллиона гривен.
Кстати, дедушка собирал деньги на украинскую армию с начала войны в 2014 году. За 8 лет он собрал для армии почти 4 миллиона гривен.
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