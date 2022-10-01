22 сентября стало известно о том, что защитников Мариуполя обменяли и вернули домой. Среди них был морской пехотинец Михаил Дианов, который впоследствии сказал, что хочет воплотить одну из своих мечт.

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Какая мечта у Дианова

В одном из своих интервью военнослужащий сказал, что хочет вернуться к жизни и заработать. Его мечта – открыть мастерскую металлообработки.

Также Дианов признался, что у него есть кумир по этому делу – ютуб-блогер Дядя Максим.

Поздороваться с дядей Максимом – это то же, что поздороваться с Илоном Маском. Я обожаю людей, которіе работают,

– сказал украинский защитник.

Он заявил, что хочет приехать в мастерскую к известному токарю и поучиться у него ремеслу металлообработки.

Приглашение морпеха в цех к Дяде Максиму

Известный ютубер, занимающийся обработкой металла, на следующий же день отреагировал на желание Михаила Дианова попасть к нему в гости.

Я не могу отойти от увиденного. Мне не верится. Для меня большая честь, что такие люди, как Михаил Дианов – защитник Азовстали – смотрят мой канал. Господин Михаил, для меня будет большая честь пригласить вас к себе в мастерскую,

– сказал Дядя Максим.

Приглашение Дианова к Дяде Максиму в гости: смотрите видео с ютуб-канала Дяди Максима

Также блогер подчеркнул, что для него будет за честь дружить и контактировать с Диановым и чему-то его учить в металлообрабатывающем деле. Он отметил, что его приглашение является бессрочным и он позаботится об организации визита.

Кроме того, он заявил, что все сообщество мастерской готово приобщиться к реализации мечты военнослужащего – построения собственного предприятия, которое будет обрабатывать металл.

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Освобождение других пленных "Азова"

К сожалению, нашему государству не удалось еще вернуть всех защитников Мариуполя. Бывший командир батальона "Азов" Максим Жорин заявил, что Украина должна это сделать как можно скорее.

Россия держит наших военнослужащих и гражданских в бесчеловечных условиях. Это ад, который трудно описать словами.

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