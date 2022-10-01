22 вересня стало відомо про те, що захисників Маріуполя обміняли й повернули додому. Серед них був морський піхотинець Михайло Діанов, який згодом сказав, що хоче втілити одну зі своїх мрій.

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Яка мрія є у Діанова

В одному зі своїх інтерв'ю військовослужбовець сказав, що хоче повернутися до життя та почати працювати. Його мрія – відкрити майстерню металообробки.

Також Діанов зізнався, що в нього є кумир у цій справі – ютуб-блогер Дядько Максим.

Привітатися з дядьком Максимом – це те саме, що привітатися з Ілоном Маском. Я обожнюю людей, які працюють,

– сказав український захисник.

Він заявив, що хоче приїхати у майстерню до відомого токаря та повчитися в нього металообробного ремесла.

Запрошення морпіха у цех до Дядька Максима

Відомий ютубер, що займається обробкою металу, наступного ж дня відреагував на бажання Михайла Діанова потрапити до нього в гості.

Я не можу відійти від побаченого. Мені не віриться. Для мене велика честь, що такі люди як Михайло Діанов – захисник Азовсталі – дивиться мій канал. Пане Михайле, для мене буде велика честь запросити вас до себе в майстерню,

– сказав Дядько Максим.

Запрошення Діанова до Дядька Максима в гості: дивіться відео з ютуб-каналу Дядька Максима

Також блогер наголосив, що для нього буде за честь товаришувати, дружити, контактувати з Діановим та чогось його навчати в металообробній справі. Він зазначив, що його запрошення є безстроковим та він подбає про організацію візиту.

Окрім того, він заявив, що вся спільнота майстерні готова долучитися до реалізації мрії військовослужбовця – побудови власного підприємства, що оброблятиме метал.

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Звільнення інших полонених "Азову"

На жаль, нашій державі не вдалось повернути ще всіх захисників Маріуполя. Колишній командир батальйону "Азов" Максим Жорін заявив, що Україна повинна це зробити якомога скоріше.

Росія тримає наших військовослужбовців та цивільних у нелюдських умовах. Це пекло, яке важко описати словами.

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