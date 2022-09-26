21 вересня додому з російського полону повернулося 215 захисників. Серед них боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил Михайло Діанов.

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Зустріч Діанова з сім'єю

26 вересня на своїй сторінці в інстаграмі донька захисника Маріуполя виклала відео, на якому зустрічає батька. Чутно, як Катерина Діанова не може стримати своїх радісних емоцій, адже її тато, якого від травня катували росіяни, нарешті вдома та може її обняти.

Зворушлива зустріч Михайло Діанова з сім'єю: дивіться відео з інстаграму Катерини Діанової

Катерина у своєму інстаграмі писала, коли ще Михайло був в полоні, що вона надзвичайно пишається своїм батьком. Також дівчина виставила фото нагороди, яку присвоїли військовослужбовцю Діанову.



Присвоєння звання почесного громадянина Тернополя / Фото з інстаграму Катерини Діанової



Катерина – дочка Михайла Діанова / Фото з інстаграму Катерини Діанової

Історія захисника України Михайла Діанова

Після звільнення з російського полону з'явились моторошні фото Діанова, на яких видно, як на нього вплинуло перебування у ворога. Ще в травні у захисника Маріуполя на світлині, яка стала символом боротьби, було видно перебинтовану руку. Вочевидь, полон та відсутність медичної допомоги погіршив ситуацію та стан здоров'я військовослужбовця.

Був відкритий збір коштів на лікування морського піхотинця. За добу вдалось зібрати понад 5 мільйонів гривень. Рідні захисника неймовірно вдячні за підтримку й оголосили збір закритим.

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Повернення додому

Нагадаємо, 24 канал писав про повернення українських військовослужбовців додому. Серед понад 200 захисників, зокрема, було звільнено Михайла Вершиніна – начальника патрульної поліції Маріуполя – та Катерину Поліщук. Дівчину, що має позивний "Пташка", була голосом окупованого Маріуполя й своїм співом дарувала світло навіть тоді, коли здавалося, що навколо – суцільна темрява.

Окрім того, важливо, що українських захисників обміняли на зрадника України віктора медведчука. Зеленський наголосив, що віддати медведчука за справжніх воїнів – не шкода.

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