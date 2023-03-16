Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление Дэна Гемптона в эфире национального телемарафона, об этом пишет 24 Канал.

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Реакция Воздушных сил

Он отметил, что очень многие во всем мире поддерживают Украину, в том числе и бывшие военные. Игнат напомнил, что в связи с полномасштабным вторжением России в Украину был создан Интернациональный легион, в составе которого служат добровольцы из 55 стран всех континентов.

Спикер подчеркнул, что "дверь открыта" для всех желающих, а усиление Дэном Хэмптоном было бы очень мощным.

Что известно о легендарном пилоте

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs заявил о готовности встать на защиту украинского неба. Он считает, что Украине нужно найти иностранных пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16 – это поможет приблизить нашу победу.

Об этом американский военный рассказал в интервью изданию Голос Америки. Он подчеркнул, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, способных управлять теми самолетами, которые уже имеют тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждаются в обучении.

Он считает, что достаточно американских пилотов, готовых встать на защиту украинского неба, если правительства стран решат свои вопросы.

"Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!" – выразил готовность Хэмптон.

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