Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала заявил генерал армии США в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он объяснил, что может вызвать уверенность России в своих силах.

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Почему "красные линии" не сработали

Петреус заявил, что реакция на вторжение в Грузию, Крым и Донбасс, события в Сирии – все эти "красные линии оказались вообще не линиями". Также бывший глава ЦРУ напомнил, что действия Китая в Южнокитайском море тоже не имели адекватной реакции. По мнению Петреуса, все это нивелировало восприятие агрессора.

На полномасштабное вторжение России могло повлиять вывод войск США из Афганистана, которое экс-глава ЦРУ называет "совершенно не блестящим". Также в Кремле пренебрегали тем, как с помощью НАТО изменились ВСУ с 2014 года.

"Учитывая это, все Путин решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину. Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского на пророссийского политика и так далее", – подчеркнул Петреус.

Обратите внимание! Эксклюзивное интервью с генералом армии США Дэвидом Петреусом выйдет на сайте и ютубе 24 Канала уже 23 августа в 20:00.

По словам бывшего главы ЦРУ, неадекватная реакция стран Запада на нарушение красных линий может придавать уверенности агрессору. Петреус подчеркнул, что в таком случае говорится не только о России, но и о других потенциальных конфликтах, которые могут возникнуть в мире.

Да, неадекватная реакция на события в мире может вызвать уверенность России в собственных силах, и это нужно помнить, когда мы говорим о других потенциальных конфликтах в мире. И, чтобы быть честным, правительство США и Конгресс, равно как и главные члены НАТО и страны Запада, понимают, что ни один потенциальный агрессор не должен недооценивать наших реальных сил или нашу волю к их применению,

– заявил он.

Экс-глава ЦРУ сравнил красные линии и адекватную реакцию с потасовкой – ее лучше отвлечь, чем начать, убедить потенциального агрессора отступить и не предпринимать нежелательных действий.

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