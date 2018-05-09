Дюссельдорф встречает Порошенко, – посол
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в ФРГ.
Об этом сообщает Мельник в Twitter.
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Дюссельдорф встречает Президента Порошенко: это 3-й визит главы государства в Германии за 3 месяца,
– написал посол.
Также он добавил, что "Украина обречена на успех".
Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае 2018 года. По словам Президента Украины Петра Порошенко, на ней будут рассмотрены, в частности, вопросы безопасности.
Источник: 24 Канал
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