Дюссельдорф встречает Порошенко, – посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в ФРГ.

Об этом сообщает Мельник в Twitter.

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Дюссельдорф встречает Президента Порошенко: это 3-й визит главы государства в Германии за 3 месяца,

– написал посол.

Также он добавил, что "Украина обречена на успех".

Дюссельдорф зустрічає Президента @poroshenko: це 3-й візит Глави Держави до Німеччини за 3 місяці! Більш того, це рекордний 13-й візит Президента до ФРН за минулі 3 роки! Проте у забобони не віримо :) Україна приречена на успіх! Особливо на свято Перемоги й упереддень Вознесіння pic.twitter.com/edGfRBDBVu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 9, 2018

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае 2018 года. По словам Президента Украины Петра Порошенко, на ней будут рассмотрены, в частности, вопросы безопасности.