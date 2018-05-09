Дюссельдорф зустрічає Порошенка, – посол

Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що президент України Петро Порошенко прибув до ФРН.

Про це повідомляє Мельник у Twitter.

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Дюссельдорф зустрічає президента України Петра Порошенка: це 3-й візит глави держави до Німеччини за 3 місяці,

– написав посол.

Також він додав, що "Україна приречена на успіх".

Дюссельдорф зустрічає Президента @poroshenko: це 3-й візит Глави Держави до Німеччини за 3 місяці! Більш того, це рекордний 13-й візит Президента до ФРН за минулі 3 роки! Проте у забобони не віримо :) Україна приречена на успіх! Особливо на свято Перемоги й упереддень Вознесіння pic.twitter.com/edGfRBDBVu — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 9, 2018

Нагадаємо, напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції, які повинні відбутися в Аахені у травні 2018 року. За словами Президента України Петра Порошенка, на ній буде розглянуто, зокрема, питання безпеки.