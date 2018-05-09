Дюссельдорф зустрічає Порошенка, – посол
Посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що президент України Петро Порошенко прибув до ФРН.
Про це повідомляє Мельник у Twitter.
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Дюссельдорф зустрічає президента України Петра Порошенка: це 3-й візит глави держави до Німеччини за 3 місяці,
– написав посол.
Також він додав, що "Україна приречена на успіх".
Нагадаємо, напередодні канцлер ФРН Ангела Меркель анонсувала переговори лідерів України, Німеччини і Франції, які повинні відбутися в Аахені у травні 2018 року. За словами Президента України Петра Порошенка, на ній буде розглянуто, зокрема, питання безпеки.
Джерело: 24 Канал
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