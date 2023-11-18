По словам главы государства, россияне поняли, как можно использовать длительные воздушные тревоги в Украине из-за истребителей МИГ-31К.

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Враг осознал, что можно экономически останавливать Украину и жизнь, и сеять паническое настроение среди населения. Поднимается самолет, есть сигнал, самолет не выстреливает ракету, а просто три часа летает. Затем тревога заканчивается, а самолет снова поднимается. Я понимаю, к чему они готовятся,

– подчеркнул Зеленский.

Нужно найти решение

Президент поручил военным совместно с полицией разработать решение по этой ситуации. Зеленский также считает, что Россия готовится зимой поставить в ситуацию всю страну – от школьников до каждого рабочего или студента, которые не будут нормально учиться.

"Оккупанты просто перевести Украину в подвал. Технологически нужно найти выход, чтобы люди знали, когда максимально опасно, а когда это провокация России", – добавил Зеленский.

Тревоги из-за МиГии