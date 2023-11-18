За словами очільника держави, росіяни зрозуміли, як можна використати тривалі повітряні тривоги в Україні через винищувачі МІГ-31К.

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Ворог усвідомив, що можна економічно зупиняти Україну і життя, і сіяти панічний настрій серед населення. Піднімається літак, є сигнал, літак не вистрілює ракети, а просто три години літає. Потім тривога закінчується, а літак знову піднімається. Я розумію, до чого вони готуються,

– наголосив Зеленський.

Потрібно знайти рішення

Президент доручив військовим спільно з поліцією розробити рішення щодо цієї ситуації. Зеленський також вважає, що Росія готується взимку поставити в патову ситуацію всю країну – від школярів до кожного робітника чи студента, які не будуть нормально вчитися.

"Окупанти просто перевести Україну в підвал. Технологічно потрібно знайти вихід, щоб люди знали, коли максимально небезпечно, а коли це провокація Росії", – додав Зеленський.

Тривоги через МіГіи