Агия Загребельская объяснила, почему Ахметов обвалил цены на электроэнергию
Источник:Агия Загребельская в Фейсбуке
Кандидат юридических наук Агия Загребельська пояснила последнее заявление Национального энергетического регулятора (НКРЕКП) от 2 июля относительно цены на электроэнергию.
Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015 – 2019 годах сначала коротко привела суть заявления.
Загребельская поясняет, что с начала июля (1 – 2 числа) ДТЭК покупает электричество не на рынке, а у самого себя (Д. Трейдинг уменьшил объемы покупки на РДН на 74% и одновременно увеличил объемы покупки на РДД у связанных лиц).
- из-за этого цена на электричество упала за 2 дня на 29% (Д. Трейдинг – это около 40% спроса на РДН, они уходят покупать у самих себя и на рынке возникает профицит, а значит цена падает).
- Это свидетельствуют о наличии у ДТЭК чрезмерной рыночной власти (достаточной, чтобы обвалить цену, уменьшив спрос, или повысить, уменьшив предложение).
- Также это свидетельствует об использовании этой чрезмерной рыночной власти для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований (монопольный шантаж или злоупотребление монопольным положением).
По ее словам, НКРЭКП не впервые предоставляет АМКУ информацию о злоупотреблениях ДТЭКа, но Антимонопольный комитет Украины "представляет из себя мертвого".
В чем проблема
Загребельская проинформировала о подводных камнях, ведь на первый взгляд вроде все хорошо: цена же падает, а не поднимается.
Проблема, что цена падает до уровня, когда электроэнергия торгуется на рынке "в минус". А значит, несут убытки государственные Энергоатом и Центрэнерго, и другие независимые от "немонополиста" участники рынка,
– подчеркнула юристка.
Подытоживая все выше упомянутое, можно констатировать, что ахметовский ДТЭК сделал другим участникам рынка, в том числе государственным компаниям, финансовый "минус".
В то же время недобропорядочные СМИ "начали разгонять" манипуляцию, что якобы цена на электричество обвалилась из-за действий загадочных трейдеров, за которыми "стоит" руководство НКРЭКП.
Кроме этого, Загребельская задает вопрос: "для чего Ахметов искусственно обвалил цену на электричество?"
По ее мнению, основных вариантов ответа может быть четыре:
- "Манипулирует Зеленским, чтобы добиться увольнения нелояльного к Ахметову руководства НКРЭКП и / или назначения туда на вакантные должности "своих".
- Манипулирует Зеленским, чтобы тот таки заставил НКРЭКП убрать с рынка всех трейдеров (конкурентов ДТЭК).
- Наказывает кого-то из участников рынка за какие-то грехи "гривной".
- Применяет хищническое ценообразование, чтобы конкуренты под угрозой больших убытков покинули рынок сами".