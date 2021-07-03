Агия Загребельская объяснила, почему Ахметов обвалил цены на электроэнергию

Кандидат юридических наук Агия Загребельська пояснила последнее заявление Национального энергетического регулятора (НКРЕКП) от 2 июля относительно цены на электроэнергию.

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015 – 2019 годах сначала коротко привела суть заявления.

Загребельская поясняет, что с начала июля (1 – 2 числа) ДТЭК покупает электричество не на рынке, а у самого себя (Д. Трейдинг уменьшил объемы покупки на РДН на 74% и одновременно увеличил объемы покупки на РДД у связанных лиц).

из-за этого цена на электричество упала за 2 дня на 29% (Д. Трейдинг – это около 40% спроса на РДН, они уходят покупать у самих себя и на рынке возникает профицит, а значит цена падает).

Это свидетельствуют о наличии у ДТЭК чрезмерной рыночной власти (достаточной, чтобы обвалить цену, уменьшив спрос, или повысить, уменьшив предложение).

Также это свидетельствует об использовании этой чрезмерной рыночной власти для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований (монопольный шантаж или злоупотребление монопольным положением).

По ее словам, НКРЭКП не впервые предоставляет АМКУ информацию о злоупотреблениях ДТЭКа, но Антимонопольный комитет Украины "представляет из себя мертвого".

В чем проблема

Загребельская проинформировала о подводных камнях, ведь на первый взгляд вроде все хорошо: цена же падает, а не поднимается.

Проблема, что цена падает до уровня, когда электроэнергия торгуется на рынке "в минус". А значит, несут убытки государственные Энергоатом и Центрэнерго, и другие независимые от "немонополиста" участники рынка,

– подчеркнула юристка.

Подытоживая все выше упомянутое, можно констатировать, что ахметовский ДТЭК сделал другим участникам рынка, в том числе государственным компаниям, финансовый "минус".

В то же время недобропорядочные СМИ "начали разгонять" манипуляцию, что якобы цена на электричество обвалилась из-за действий загадочных трейдеров, за которыми "стоит" руководство НКРЭКП.

Кроме этого, Загребельская задает вопрос: "для чего Ахметов искусственно обвалил цену на электричество?"

По ее мнению, основных вариантов ответа может быть четыре: