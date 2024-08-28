Представитель пресс-службы 24-й ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин – подразделения, которое защищает Часов Яр – комментируя ситуацию, объяснил мотивацию действий оккупантов в районе населенного пункта.

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Для чего россиянам Часов Яр в Донецкой области

По словам военнослужащего, противник хочет оккупировать Часов Яр Донецкой области, потому что он расположен на высоте.

Захват города позволит захватчикам с помощью артиллерии обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Эта высота идет вдоль трассы Краматорска. Конечно, противник пытается выйти к этой линии, получить тактическое преимущество и перерезать логистические пути всех линий, что есть на трассе, которую используют для снабжения.

Аналитики ISW в свежем отчете констатировали, что 26 и 27 августа российские войска продолжали атаки в окрестностях Часового Яра, в частности к северу от города в районе Григорьевки и на юго-восток – в районе Андреевки и Клещеевки.

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Эксперты не имеют подтверждений относительно каких-либо изменений линии фронта на этом направлении за последние дни.

Какова линия боестолкновения в районе Часового Яра в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState