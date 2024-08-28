Представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін – підрозділу, який захищає Часів Яр – коментуючи ситуацію, пояснив мотивацію дій окупантів у районі населеного пункту.

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Для чого росіянам Часів Яр на Донеччині

За словами військовослужбовця, противник хоче окупувати Часів Яр Донецької області, бо він розташований на висоті.

Захоплення міста дозволить загарбникам за допомогою артилерії обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Ця висота йде вздовж траси Краматорська. Звісно, противник намагається вийти до цієї лінії, здобути тактичну перевагу та перерізати логістичні шляхи всіх ліній, які є на трасі, яку використовують для постачання.

Аналітики ISW у свіжому звіті констатували, що 26 і 27 серпня російські війська продовжували атаки на околицях Часового Яру, зокрема на північ від міста в районі Григорівки та на південний схід – у районі Андріївки та Кліщіївки.

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Експерти не мають підтверджень щодо будь-яких змін лінії фронту на цьому напрямку за останні дні.

Якою є лінія боєзіткнення в районі Часового Яру на Донеччині: дивіться на карті від DeepState