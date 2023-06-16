Демонстрация для посланцев

Вы можете вспомнить прошлогодний визит приехавшего в Киев из Москвы генерального секретаря ООН Йенса Столтенберга. Помните, что тогда произошло?

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На 16 – 17 мая заранее анонсировали визит в Киев представителя Китая. Тогда Россия впервые применила масштабный комбинированный обстрел: 6 "Кинжалов", 9 "Калибров", 3 "Искандеры" (все сбито).

Сегодня Россия, по данным наших Воздушных сил, снова нанесла комбинированный удар – 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров" были сбиты. То есть Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный ущерб именно в момент приезда к нам лиц, де-факто действующих в пользу Москвы. Сознательно и очень демонстративно.

Зачем это нужно? Есть лишь одно рациональное объяснение: таким образом Москва пытается доказать своим посланникам, что они действуют в пользу сильного игрока, обладающего серьезной военной мощью и способного победить.

Ни нас, ни Запад, ни даже самую российскую аудиторию эти обстрелы уже не впечатляют. Мы должны понимать, что в голове африканских лидеров наверняка совсем другая картинка по поводу войны, чем у нас. Сформировала ее Москва на основании сводок, в которых уничтожено больше оружия, чем нам предоставили. Однако уже дважды в течение месяца встречается конфуз.

В общем, это просто удивительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в пользу Москвы: вас воспринимают тупо как "пушечное мясо", которое нужно запугать.