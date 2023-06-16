Демонстрація для посланців

Ви можете згадати минулорічний візит генерального секретаря ООН Єнса Столтенберга, який приїхав до Києва з Москви. Пам'ятаєте, що тоді сталося?

Читайте також Бомбосховищами слід зайнятися негайно: наскільки ракети Х-35 загрожують Києву

На 16 – 17 травня наперед анонсували візит до Києва представника Китаю. Тоді Росія вперше застосувала масштабний комбінований обстріл: 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів", 3 "Іскандери" (все збито).

Сьогодні Росія, за даними наших Повітряних сил, знову зробила комбінований удар – 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів" було збито. Тобто Кремль обстрілює Київ з метою завдати максимальної шкоди саме в момент приїзду до нас осіб, які де-факто діють на користь Москви. Свідомо та дуже демонстративно.

Навіщо це потрібно? Є лише одне раціональне пояснення: таким чином Москва намагається довести своїм посланцям, що вони діють на користь сильного гравця, який має серйозну військову міць і здатний перемогти.

Ні нас, ні Захід, ні навіть саму російську аудиторію ці обстріли вже не вражають. Ми повинні розуміти, що в голові африканських лідерів, напевно, зовсім інша картинка з приводу війни, ніж у нас. Сформувала її Москва на підставі зведень, в яких знищено більше зброї, ніж нам надали. Однак вже двічі протягом місяця трапляється конфуз.

Загалом це просто дивовижний сигнал усім, хто хоче "миротворити" на користь Москви: вас сприймають тупо як "гарматне м'ясо", яке треба залякати.