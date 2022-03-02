Янукович им не поможет

Но они очень смешны, если все же после первого удивления вы осознаете, как они тупы и недалеки. Здесь не будет вассалов.

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Он им не поможет, чтобы быть использованным для дезориентации официальных переговоров с агрессором, потому что россияне следующим шагом перестанут признавать украинского действующего президента.

Производительные переговоры возможны, если россияне будут полностью обескровлены и готовы на компромиссы.

Железный занавес

На самом деле они не будут готовы, хотя будут обескровлены, поэтому в очень недалекой исторической перспективе будет новый железный занавес.

Россияне и белорусы будут там, если не скажут свое слово по поводу неприемлемости войны с Украиной. За этим "занавесом" будет новый СССРанный концлагерь.

Там точно найдется место для "Федоровича", но россиянам и белорусам, которые хотят выжить, стоит пешком покидать территорию страны в любом направлении, если уж им страшно выступать с мирными акциями протеста.

Но если им еще страшно, то с ними еще не случилось ничего страшного, потому что, когда столько народа в Украине воюет за свое европейское государство, то страх отходит на второй план. Есть злоба, жесткая реальность.

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