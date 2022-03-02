Янукович їм не допоможе

Але вони дуже смішні, якщо все ж після першого здивування ви усвідомлюєте, які вони тупі та недалекі. Тут не буде васалів.

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Він їм не допоможе, щоб бути використаним для дезорієнтації офіційних перемовин з агресором, бо ж росіяни наступним кроком перестануть визнавати українського чинного президента.

Продуктивні перемовини можливі, якщо росіяни будуть повністю знекровлені і готові на компроміси.

Залізна завіса

Насправді, вони не будуть готові, хоча будуть знекровлені, тому в дуже недалекій історичній перспективі буде нова залізна завіса.

Росіяни та білоруси будуть там, якщо не скажуть своє слово щодо неприйнятності війни з Україною. За цією "завісою" буде новий СССРаний концтабір.

Там точно знайдеться місце для "Федоровича", але росіянам та білорусам, які хочуть вижити вже варто пішки залишати територію країни у будь-якому напрямку, якщо вже їм страшно виступати з мирними акціями протесту.

Але якщо їм ще страшно, то з ними ще не сталось нічого страшного, бо коли стільки народу в Україні воює за свою європейську державу, то страх відходить на другий план. Є злість, жорстка реальність.

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