Превентивный удар в голове Володина

"«НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Ещё до начала специальной военной операции", – написал глава Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 4 мая 2022 года.

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То есть, по логике этого кретина Украина, уступающая практически по всем параметрам военной мощи России собиралась напасть на неё. И это без учёта того фактора, что Россия является ядерным государством…

Мол, подстрекаемая НАТО и США, отмороженная "киевская хунта" собиралась сжечь себя и собственную страну в огне войны с противником намного превосходящим её по мощи, лишь для того, что бы понравится Западу...

К чему этот бред

Я сейчас не буду углубляться в разбор этой откровенно-дебильной ереси и логики мышления самого господина Володина. Это явно – предмет исследования психиатора.

Просто попытаемся понять, зачем это туловище выдаёт именно сейчас "на-гора" вот этот откровенный бред? Почему, господин Володин, не взирая на очевидную опасность сказаться законченным психом или дебилом, не дрогнувшей рукой стучить в своей "телеге" запредельно идиотские тексты?

Первый вариант

Украина с "советскими запасами" вооружения – это совсем не та Украина, которая с "продукцией западного военторга". Одно дело, когда вы якобы сражаетесь просто с "националистическими батальонами" (которые, впрочем, и так навешивают вам "люлей"), а другое дело, когда эти самые батальоны разрастаются до размеров "всего агрессивного блока НАТО". Уровень престижа собственно фиаско, в обоих случаях просто не сравним.

Второй вариант

Когда придёт время отвечать за немотивированную агрессию против соседнего мирного государства, лучше всего, впасть в "сумашествие" и косить на то, что вы сами "ужасно боялись агрессии" со стороны этого самого соседнего государства. Авось, вас сочтут за конченного дебила – и сильно не накажут.

Третий вариант

Очевидно, что в том состоянии, в котором пребывает нынче Россия и её армия, выиграть обычную конвенциональную войну в Украине она просто не в состоянии. Но если вам "критически важно" именно победить, то надо что-то менять.

Необходима некая мобилизация, не просто людей, но и всего остального, что потребно для войны – ресурсов, финансов, технологий…

Другими словами, страну необходимо перевести на военное положение. Но просто так, одним указом по "своему хотению" этого не сделать. В конце концов, на дворе не 17-й век. Нужны хоть какие-то, пускай, даже формальные, основания.

Превентивная война с "ужасно агрессивной" Украиной, подстрекаемой "зловещей НАТО-й", в этом отношении – самое то. Тогда можно, не только массово "забривать в солдаты" весь подчинённый скот, но и всяко-разно мобилизировать в казну – бизнесы, транспорт, вклады и прочие материально-технические и финансовые ценности…

"Всё для фронта, всё для победы!!!" – очень удобно. Ибо в реальности супротив всей военно-технической и фиансовой мощи Запада всё равно не выстоять, но зато под "раскаты войны" можно сделать ахуенно мощный последний "хапок" и попытаться затеряться.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: