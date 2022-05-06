Превентивний удар у голові Володіна

"НАТО готувала Україну до нападу на нашу країну. Як інакше пояснити, що всі рішення щодо постачання озброєння на Україну були прийняті парламентом США у січні. Ще до початку спеціальної воєнної операції", – написав голова Державної думи В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі 4 травня 2022 року.

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Тобто, за логікою цього кретина, Україна, що поступається практично за всіма параметрами військової могутності Росії, збиралася напасти на неї. І це без урахування того фактора, що Росія є ядерною державою.

Мовляв, підбурювана НАТО і США, відморожена "київська хунта" збиралася спалити себе і власну країну у вогні війни з супротивником, що набагато перевершує її за потужністю, лише для того, що б сподобається Заходу.

Для чого ця маячня?

Я зараз не заглиблюватимусь у розбір цієї відверто-дебільної брехні та логіки мислення самого пана Володіна. Це явно – предмет дослідження психіатра.

Просто спробуємо зрозуміти – навіщо цей ідіот видає саме зараз "на-гора" ось це відверте марення? З якою метою пан Володін попри очевидну небезпеку ідентифікувати себе як закінченого психа або дебіла, твердою рукою вистукує у своєму телеграмі ідіотські тексти?

Перший варіант

Україна з "радянськими запасами" озброєння – це зовсім не та Україна, що з "продукцією західного воєнторгу". Одна справа, коли ви нібито боретесь просто з "націоналістичними батальйонами" (які, втім, і так навішують вам "люлів"), а інша справа, коли ці самі батальйони розростаються до розмірів "всього агресивного блоку НАТО". Рівень престижу власного фіаско, в обох випадках просто не порівняти.

Другий варіант

Коли прийде час відповідати за невмотивовану агресію проти сусідньої мирної держави, найкраще удати "божевільність" і косити на те, що... ви самі "жахливо боялися агресії" з боку цієї самої сусідньої держави. Може, вас вважатимуть за кінченого дебіла... і сильно не покарають

Третій варіант

Очевидно, що у тому стані, в якому перебуває нині Росія та її армія, виграти звичайну конвенційну війну в Україні вона просто не в змозі. Але якщо вам "критично важливо" саме перемогти, то треба щось міняти.

Потрібна якась мобілізація, не просто людей, а й усього іншого, що потрібно для війни – ресурсів, фінансів, технологій. Іншими словами, країну необхідно перевести на воєнний стан. Але просто так, одним указом щодо "свого бажання" цього не зробити. Зрештою, зараз не 17-е століття. Потрібні хоч якісь, нехай навіть формальні, підстави.

Превентивна війна з "жахливо агресивною" Україною, що підбурюється "зловіщою НАТО-ю", щодо цього – саме те. Тоді можна, не тільки масово "забривати в солдати" всю підлеглу худобу, але й мобілізувати до скарбниці бізнеси, транспорт, внески та інші матеріально-технічні та фінансові цінності.

Слоган "Все для фронту, все для перемоги" для Росії це дуже зручно. Бо насправді проти всієї військово-технічної та фінансової потужності Заходу все одно не вистояти, зате під "грім війни" можна зробити дуже потужний останній "хапок" і спробувати загубляться в нетрях.

Чому Росія історично краде все українське – дивіться відео: