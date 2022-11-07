Последние недели Украина на международной арене все больше говорит о том, что нашему небу нужна защита . Вражеские войска запускают десятки дронов и ракет, которые разрушают гражданские объекты и подвергают опасности жизнь мирных людей.

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Какие цели российского воздушного терроризма

По словам спикера воздушных Сил Юрия Игната, главная цель россиян, конечно, – уничтожить энергетическую систему Украины. Оккупанты надеются на то, чтобы оставить наше государство без тепла и света зимой, сорвав отопительный сезон.

Главная цель на сегодняшний день – это энергетика. Они используют весь спектр вооружения, которое им более или менее доступно. Им нужно достичь цели – наносить удары по критической инфраструктуре,

– сказал Игнат.

Он отметил, что кроме дронов-камикадзе, враг начал использовать беспилотники типа Ланцет и бьет не только по электростанциям, но и другим объектам. Скажем, из-за прилетов также повреждены гидротехнические сооружения Украины.

Зачем Россия воюет с мирным населением: как с этим борются ВСУ

С начала полномасштабного наступления оккупанты регулярно обстреливают мирные города – не только военные объекты. В последние месяцы эта практика стала более распространенной, поскольку россияне начали терпеть поражение на поле боя. Как сообщают в Воздушных Силах, у Путина проблемы в армии с человеческим ресурсом и техникой.

Однако Вооруженным Силам удается справляться с вражеской авиацией и демонстрировать успехи не только на суше, но и в воздухе. Например, утром 7 ноября россияне хотели применить авиацию для обстрелов Херсонщины, но украинским воинам удалось быстро "приземлить" вражеский штурмовик Су-25 .

Также недавно ВСУ сбили сразу 2 вертолета Ка-52 россиян и более 10 беспилотников. Успешная операция по ликвидации российской авиации прошла в Херсонской области.

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