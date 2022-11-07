Останні тижні Україна на міжнародній арені все більше говорить про те, що нашому небу потрібний захист. Ворожі війська запускають десятки дронів та ракет, які руйнують цивільні об'єкти та наражають на небезпеку життя мирних людей.

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Які цілі російського повітряного тероризму

За словами речника повітряних Сил Юрія Ігната, головна мета росіян, звісно, – знищити енергетичну систему України. Окупанти сподіваються на те, аби залишити нашу державу без тепла та світла взимку, зірвавши опалювальний сезон.

Головна ціль на сьогодні – це енергетика. Вони використовують весь спектр озброєння, яке їм більш-менш доступне. Їм потрібно досягнути мети – завдавати ударів по критичній інфраструктурі,

– сказав Ігнат.

Він зазначив, що, окрім дронів-камікадзе, ворог почав використовувати безпілотники типу Ланцет та б'є не тільки по електростанціях, а й – інших об'єктах. Скажімо, через прильоти також пошкоджені гідротехнічні споруди України.

Для чого Росія воює з мирним населенням: як з цим борються ЗСУ

Від початку повномасштабного наступу окупанти регулярно обстрілюють мирні міста – не тільки військові об'єкти. В останні місяці ця практика стала більш поширеною, оскільки росіяни почали зазнавати поразок на полі бою. Як повідомляють у Повітряних Силах, Путін має проблеми в армії з людським ресурсом та технікою.

Однак Збройним Силам вдається справлятися ворожою авіацією та демонструвати успіхи не тільки на суші, а й – у повітрі. Наприклад, вранці 7 листопада росіяни хотіли застосували авіацію для обстрілів Херсонщини, але українським воякам вдалось швидко "приземлили" ворожий штурмовик Су-25.

Також нещодавно ЗСУ збили одразу 2 вертольоти Ка-52 росіян та понад 10 безпілотників. Успішна операція з ліквідації російської авіації відбулась на Херсонщині.

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