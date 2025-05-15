Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 Канала рассказал, что пока Дональд Трамп заявляет, мол, дело движется к перемирию, Владимир Путин не намерен идти ни на какие компромиссы. Его устраивает только капитуляция Украины.

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Для чего Путину нужны переговоры

Он добавил, что во время переговоров российская делегация снова начнет вспоминать какой-то "нацизм в Украине", которого никогда не существовало. Они придумывают агрессию, угрозы и раскручивают старые мифы. Так переговоры могут продолжаться бесконечно.

Переговоры ему нужны только как дымовая завеса. Мол, давайте, ребята, проявите смекалку, тяните время. Вот и покажите свои умения в Стамбуле – затяните эти переговоры,

– сказал Геннадий Гудков.



А тем временем, когда помощь Украине ослабла и почти прекратилась, то ситуация на фронте изменилась: Путин готовит новое наступление.

"Почему бы ему не попробовать продвинуться еще дальше? Например, как они сами говорят, – выйти на Днепропетровскую область. Они могут это сделать, а потом заявить: "Мы решили включить Днепропетровскую область в новое мирное соглашение. Это – тоже наше. Вчера мы единодушно проголосовали и провели, так сказать, референдум"", – сказал Гудков.

Он отметил, что дальше россияне начнут требовать, чтобы Украина передала им еще одну область, и используют это как аргумент, чтобы навязать унизительные условия дальнейшего уничтожения государства.

Это совершенно очевидно. И это – именно тот результат, к которому стремится Путин. Потому что он видит: серьезных поставок оружия на фронт нет, новых вооружений нет, возможностей – также,

– сказал Гудков.

Он добавил, что Украине в 2022 году дали ровно столько оружия, чтобы она не проиграла, но не достаточно, чтобы победить. А сейчас дают еще меньше. Путин это прекрасно понимает и пытается доказать своему окружению, что он – самый сильный лидер.

Гудков также отметил, что Путин всегда повторял: "Время работает на нас". Он неоднократно говорил это на совещаниях – и сейчас так и происходит.



Гудков сказал, что это – следствие нерешительности, страха перед ядерной угрозой и других факторов. В 2023 году нужно было дать Украине максимум оружия и окончательно разгромить российскую армию, которая отступала из-под Харькова и Киева. Но тот исторический шанс был упущен.