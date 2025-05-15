Російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 Каналу розповів, що поки Дональд Трамп заявляє, мовляв, справа рухається до перемир'я, Владімір Путін не має наміру йти на жодні компроміси. Його влаштовує лише капітуляція України.

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Для чого Путіну потрібні перемовини

Він додав, що під час переговорів російська делегація знову почне згадувати якийсь "нацизм в Україні", якого ніколи не існувало. Вони вигадують агресію, загрози й розкручують старі міфи. Так перемовини можуть тривати безкінечно.

Переговори йому потрібні лише як димова завіса. Мовляв, давайте, хлопці, проявіть кмітливість, тягніть час. От і покажіть свої вміння в Стамбулі – затягніть ці перемовини,

– сказав Геннадій Гудков.



А тим часом, коли допомога Україні ослабла і майже припинилася, то ситуація на фронті змінилася: Путін готує новий наступ.

"Чому б йому не спробувати просунутися ще далі? Наприклад, як вони самі кажуть, – вийти на Дніпропетровську область. Вони можуть це зробити, а потім заявити: "Ми вирішили включити Дніпропетровську область у нову мирну угоду. Це – теж наше. Вчора ми одностайно проголосували й провели, так би мовити, референдум"", – сказав Гудков.

Він зауважив, що далі росіяни почнуть вимагати, щоб Україна передала їм ще одну область, і використають це як аргумент, щоб нав’язати принизливі умови подальшого знищення держави.

Це абсолютно очевидно. І це – саме той результат, до якого прагне Путін. Бо він бачить: серйозного постачання зброї на фронт немає, нових озброєнь немає, можливостей – також,

– сказав Гудков.

Він додав, що Україні у 2022 році дали рівно стільки зброї, щоб вона не програла, але не достатньо, щоб перемогти. А зараз дають ще менше. Путін це прекрасно розуміє і намагається довести своєму оточенню, що він – найсильніший лідер.

Гудков також зазначив, що Путін завжди повторював: "Час працює на нас". Він неодноразово говорив це на нарадах – і наразі так і відбувається.



Гудков сказав, що це – наслідок нерішучості, страху перед ядерною загрозою та інших чинників. У 2023 році потрібно було дати Україні максимум зброї й остаточно розгромити російську армію, яка відступала з-під Харкова й Києва. Але той історичний шанс було втрачено.