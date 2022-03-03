Для детей временно перемещенных семей в Тернополе создали специальную комнату

Из-за агрессии России в отношении Украины многим украинским семьям пришлось бежать из дома. Временно перемещенные семьи принимают западные регионы. В частности, Тернополь.

В комнате дети только играют. С ними работают психологи, педагоги и воспитатели.

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Организатор комнаты Елена Мудрая рассказала, что с детьми проводят разные занятия.

Что делают дети в комнате

Психолог Татьяна Колесник отметила, что на занятиях дети снимают эмоциональное напряжение, в котором они могут находиться. Стараются весело проводить время.

Мы делали движение, танцевали. У детей много энергии, нужно куда ее тратить. Также мы играли в боулинг и была математика,

– сказала Колесник.

Родители также могут приобщаться к занятиям. Это только начало. Мы придумаем еще много интересного», – рассказала Татьяна Колесник.

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