Возглавил группу первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Об этом сообщили на сайте Рады 16 декабря.

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Рада создала группу для работы по внесениям изменений в Конституцию

Орган будет работать над:

обновлением Конституции в части местного самоуправления;

организации административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Рабочая группа будет действовать на базе Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Комитета по вопросам правовой политики,

– говорится в сообщении.

Александр Корниенко пояснил, что сейчас завершили консультации наработок с органами местного самоуправления и всеми профильными ассоциациями. Дальше дело за парламентом.

"Завершение децентрализации должно усилить гарантии способности общин и решить те проблемы, которые беспокоят каждого человека, – услуги и возможности", – сообщил Корниенко.

Политик добавил, что важен баланс прав и ответственности местных властей. Свои предложения группа должна подготовить до 1 марта 2022 года.

Обратите внимание! Чтобы Верховная Рада могла проголосовать за законопроект о децентрализации в первом чтении, должно быть положительное заключение Конституционного суда.

Кратко о децентрализации

В Украине продолжается процесс децентрализации с 2014 года. В 2015 году Рада предварительно проголосовала за изменения по реализации децентрализации.

В связи с этим процессом образуют институт местного самоуправления на базовом уровне – то есть объединенные территориальные общины (ОТО).

По данным правительства за 6 лет реформы создали 1070 ОТО, в которые добровольно объединились 4882 общин.

ОТО должны уменьшить зависимость территорий от центра, в том числе и в финансовом плане. Сейчас их создали уже на 47% территории Украины.

В 2019 году Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Согласно изменениям предлагали ввести перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. Однако из-за критики его отозвали.

В ноябре 2021 года Комитет Совета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обнародовал изменения в Конституцию по децентрализации.

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