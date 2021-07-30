По мнению политолога Владимира Фесенко, для заседания выбрали Донецкую область, ведь речь идет о зоне боевых действий. Там можно приобщить к СНБО региональную власть.

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Как могут помочь местные власти

По словам Фесенко, в первую очередь речь идет о привлечении руководителей военно-гражданских организаций. В зоне конфликта они отвечают за положение дел, поэтому могут докладывать о ситуации на конкретной территории. Однако руководители не будут участвовать в принятии решения.

Это интересный эксперимент, на мой взгляд, и я думаю, что такая практика будет продолжаться,

– заявил политолог.

Если в будущем заседание СНБО будут проводить в регионах, учитывая условия децентрализации, то участие представителей местной власти тоже может быть целесообразным.

Особенно, когда речь идет о приграничных регионах или тех, у которых возникают определенные вызовы для нацбезопасности.

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Какие вопросы могут рассмотреть

Фесенко предположил, что на заседании СНБО могут рассматривать вопрос массовой паспортизации в ОРДЛО, боевые действия в этом регионе, а также дальнейшую тактику Вооруженных сил Украины.

Еще один актуальный вопрос касается энергетической безопасности. Речь идет о тарифах. Именно по этому поводу в обществе есть определенное социальное напряжение и достаточно серьезные экономические противоречия.

По словам политолога, поскольку энергетика прямо касается нацбезопасности, этот вопрос было бы логично рассмотреть. Однако СНБО может в этом случае лишь предоставить определенные рекомендации, а уже реализовывать их должен Кабмин и Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики.

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Заседание СНБО: коротко