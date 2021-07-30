На думку політолога Володимира Фесенка, для засідання обрали Донеччину, адже мовиться про зону бойових дій. Там можна долучити до РНБО регіональну владу.

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Як може допомогти місцева влада

За словами Фесенка, першочергово мовиться про залучення керівників військово-цивільних організацій. У зоні конфлікту вони відповідають за стан справ, тому можуть доповідати про ситуацію на конкретній території. Однак керівники не братимуть участь в ухваленні рішення.

Це цікавий експеримент, на мій погляд, і я думаю, що така практика буде продовжуватись,

– заявив політолог.

Якщо в майбутньому засідання РНБО проводитимуть у регіонах, враховуючи умови децентралізації, то участь представників місцевої влади теж може бути доцільною.

Особливо, коли мовиться про прикордонні регіони або ті, у яких виникають певні виклики для нацбезпеки.

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Які питання можуть розглянути

Фесенко припустив, що на засіданні РНБО можуть розглядати питання масової паспортизації в ОРДЛО, бойові дії у цьому регіоні, а також подальшу тактику Збройних сил України.

Ще одне актуальне питання стосується енергетичної безпеки. Мовиться про тарифи. Саме з цього приводу у суспільстві є певна соціальна напруга та достатньо серйозні економічні суперечності.

За словами політолога, оскільки енергетика прямо стосується нацбезпеки, це питання було б логічно розглянути. Однак РНБО може в цьому випадку лише надати певні рекомендації, а вже реалізовувати їх має Кабмін та Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

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Засідання РНБО: коротко