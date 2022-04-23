Для японцев это взрыв мозга, – посол Украины о зверствах россиян и отношении Японии к войне

Японцы воспринимают новости об Украине сердцем и когда видят уничтоженные города, изнасилованных детей, то реакция очень мощная и однозначная. Важно и то, что японцы не называют украинцев беженцами, они для них эвакуированные.

Об этом рассказал Сергей Корсунский, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии, в эфире 24 канала. Он также добавил, что для японского общества зверства россиян просто недопустимы.

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В ментальности японцев, честь воина – священна, именно поэтому, когда открыты все зверства российской армии, позиция Японии стала безапелляционной,

– объясняет дипломат.

"Для японцев это просто взрыв мозга, когда они увидели, как россияне пытают и уничтожают мирное население, животных. Так не может быть, это не нормальные люди", – объясняет посол.

Японская ментальность и поддержка Украины

После сообщений о поступках оккупантов на поле боя опустился определенный барьер сдержанности и это уже безвозвратно. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в Японии, эволюция заметна и позиция Японии в начале агрессии России не была столь жесткой.

Японское общество принимает решение довольно медленно и взвешенно, поэтому можно констатировать, что эти изменения в риторике наступили очень быстро.

Исторические изменения в Японии из-за войны в Украине

Выступление президента Зеленского в парламенте Японии – первое в истории страны. Раньше никогда и ни при каких обстоятельствах такого не было,

– уверяет Сергей Корсунский.



Историческое выступление Владимира Заленского в парламенте Японии / Getty images

Япония впервые в истории оказала вооруженную помощь, пусть и нелетальную. Это беспрецедентные шаги, и они меняют саму Японию. Все это – заслуга нашей армии, японцы видят, как, несмотря на все прогнозы, мы держимся, убежден посол.

Помощь для Украины

"Правительство Японии почти сразу предоставило Украине помощь – бронежилеты, каски и другие необходимые вещи для воина, уже работающие на фронте. Комплекты химической защиты и специальные дроны – это второй транш помощи, который тоже прибыл в Украину", – отмечает украинский дипломат.

Тем не менее, он подчеркивает, что пацифистская конституция Японии не позволяет передавать оружие, хотя дипломаты продолжают говорить о важности такого шага.

Подробно о настроениях в Японии и уровне поддержки украинцев: смотрите видео