Также Денис Шмыгаль рассказал о текущих запасах газа. И отдельный акцент сделал на теме поставок автомобильного горючего для украинцев.
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Обращение Шмыгаля 12 марта: вопросы энергетической безопасности Украины
Относительно электроэнергии в стране глава Кабмина сообщил следующее:
- В Украине функционируют 4 АЭС, все гидроэлектростанции и ТЭС.
- Есть договоренности с Польшей по поставке дополнительных партий угля.
Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене,
– подчеркнул Шминаль.
Относительно газовой сферы:
- Запасы газа – на уровне 9,5 миллиарда кубометров.
- Идет импорт газа из Венгрии, Словакии, Польши.
- Собственный газ добывают – там, где нет боевых действий.
Относительно автомобильного горючего:
- Правительство подало в Раду законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
- Это должно стабилизировать цены и не допустить дефицита.
Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставки,
– подытожил премьер-министр.
Обращение главы правительства Дениса Шмыгаля от 12 марта: смотрите видео