Также Денис Шмыгаль рассказал о текущих запасах газа. И отдельный акцент сделал на теме поставок автомобильного горючего для украинцев.

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Обращение Шмыгаля 12 марта: вопросы энергетической безопасности Украины

Относительно электроэнергии в стране глава Кабмина сообщил следующее:

В Украине функционируют 4 АЭС, все гидроэлектростанции и ТЭС.

Есть договоренности с Польшей по поставке дополнительных партий угля.

Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене,

– подчеркнул Шминаль.

Относительно газовой сферы:

Запасы газа – на уровне 9,5 миллиарда кубометров.

Идет импорт газа из Венгрии, Словакии, Польши.

Собственный газ добывают – там, где нет боевых действий.

Относительно автомобильного горючего:

Правительство подало в Раду законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

Это должно стабилизировать цены и не допустить дефицита.

Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставки,

– подытожил премьер-министр.