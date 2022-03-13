Также Денис Шмыгаль рассказал о текущих запасах газа. И отдельный акцент сделал на теме поставок автомобильного горючего для украинцев.

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Обращение Шмыгаля 12 марта: вопросы энергетической безопасности Украины

Относительно электроэнергии в стране глава Кабмина сообщил следующее:

  • В Украине функционируют 4 АЭС, все гидроэлектростанции и ТЭС.
  • Есть договоренности с Польшей по поставке дополнительных партий угля.

Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене,
– подчеркнул Шминаль.

Относительно газовой сферы:

  • Запасы газа – на уровне 9,5 миллиарда кубометров.
  • Идет импорт газа из Венгрии, Словакии, Польши.
  • Собственный газ добывают – там, где нет боевых действий.

Относительно автомобильного горючего:

  • Правительство подало в Раду законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.
  • Это должно стабилизировать цены и не допустить дефицита.

Ведем переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля, нарабатываем новые логистические цепи поставки,
– подытожил премьер-министр.

Обращение главы правительства Дениса Шмыгаля от 12 марта: смотрите видео