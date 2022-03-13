Також Денис Шмигаль розповів про поточні запаси газу. І окремий акцент зробив на темі постачання автомобільного пального для українців.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Звернення Шмигаля 12 березня: питання енергетичної безпеки України

Щодо електроенергії у країні глава Кабміну повідомив таке:

В Україні наразі функціонують 4 АЕС, усі гідроелектростанції та ТЕС.

Є домовленості з Польщею щодо постачання додаткових партій вугілля.

Для економії вугілля уряд прийняв рішення, що українські ТЕС будуть отримувати газ за пільговою ціною,

– наголосив Шминаль.

Щодо газової сфери:

Запаси газу – на рівні 9,5 мільярда кубометрів.

Триває імпорт газу з Угорщини, Словаччини, Польщі.

Власний газ видобувають – там, де немає бойових дій.

Щодо автомобільного пального:

Уряд подав до Ради законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Це має стабілізувати ціни та не допустити дефіциту.

Ведемо перемовини з найбільшими світовими компаніями щодо постачання бензину та дизелю, напрацьовуємо нові логістичні ланцюги постачання,

– підсумував прем'єр-міністр.

Звернення глави уряду Дениса Шмигаля від 12 березня: дивіться відео