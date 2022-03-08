По словам Тиммерманса, Европа уязвима в энергетическом вопросе. Война в Украине еще раз это доказала.

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Пора заняться нашей уязвимостью и быстро стать более независимыми в нашем выборе энергии. Давайте быстро перейдем к возобновляемым источникам энергии. Возобновляемые источники энергии – это дешевый, чистый и потенциально бесконечный источник энергии, вместо того чтобы финансировать индустрию ископаемого топлива в других местах.

– заявил Тиммерманс.

Однако, пока будет продолжаться этот переход, заместитель председателя Еврокомиссии призвал европейцев экономить.

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