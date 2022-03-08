За словами Тіммерманса, Європа є вразливою в енергетичному питання. Війна в Україні ще раз це довела.

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Настав час зайнятися нашою вразливістю і швидко стати більш незалежними в нашому виборі енергії. Давайте швидко перейдемо до поновлюваних джерел енергії. Відновлювані джерела енергії – це дешеве, чисте і потенційно нескінченне джерело енергії, замість того, щоб фінансувати індустрію викопного палива в інших місцях,

– заявив Тіммерманс.

Однак поки триватиме цей перехід, заступник голови Єврокомісії закликав європейців економити.

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