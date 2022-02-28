Для эвакуации жителей Волновахи "зеленый" коридор до сих пор не предоставили

Зеленый коридор для эвакуации людей из Волновахи не предоставлен.

Зеленый коридор для эвакуации людей из Волновахи не предоставлен.

К сожалению, колонна эвакуационного транспорта для населения Воловахи не смогла добраться до города – колонна попала под обстрелы «Градов».

"Постоянно ведутся переговоры с обществом Красного креста и другими международными организациями по организации гуманитарного коридора для эвакуации жителей Волновахи", – говорится в сообщении ГСЧС Украины в Донецкой области.

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