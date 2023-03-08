Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы народными депутатами. Однако есть важная деталь – мужчина, желающий уехать за границу, должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину. Об этом информирует 24 Канал.

Важно На Ставке Главнокомандующего обсудят вопросы разрешения выезда мужчин за границу, – Данилов

В Украине предлагают открыть границы для мужчин

Согласно законопроектам №9075 и №9074, разрешить выезжать за границу могут украинским студентам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации.

Важно! Такой выезд за границу должен быть согласован с военкоматами.

В то же время мужчина, желающий уехать за границу, должен вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который он не подлежит мобилизации (или в течение 30 дней после выезда).

Кроме того, предлагается разрешить украинским спортсменам выезжать за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях. Для этого они должны предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта о выезде на международное спортивное мероприятие.

Кстати, если мужчины незаконно выехали из Украины во время военного положения, они должны нести за это ответственность.

Кому из мужчин можно выезжать из Украины во время войны

Список категорий меняли в течение года. Теперь он выглядит так: