Відповідні законопроєкти вже зареєстрували народні депутати. Однак є важлива деталь – чоловік, який хоче виїхати за кордон, має взяти на себе офіційно обов’язок повернутися в Україну. Про це інформує 24 Канал.

Важливо На Ставці Головнокомандувача обговорять питання дозволу виїзду чоловіків за кордон, – Данілов

В Україні пропонують відкрити кордони для чоловіків

Згідно із законопроєктами №9075 та №9074, дозволити виїжджати за кордон можуть українським студентам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації.

Важливо! Такий виїзд за кордон має бути погоджений з військкоматами.

Водночас чоловік, який хоче виїхати за кордон, має повернутися в Україну не пізніше завершення терміну, на який він не підлягає мобілізації (або протягом 30 днів після виїзду).

Окрім цього, пропонується дозволити українським спортсменам виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. Для цього вони мають надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.

До речі, якщо чоловіки незаконно виїхали з України під час воєнного стану, то вони мають нести за це відповідальність.

Кому з чоловіків можна виїжджати з України під час війни

Перелік категорій змінювали впродовж року. Тепер він має такий вигляд: