Дальше случилась болезнь упрощения. Вся политика, партии, институты власти и общества упростились и на каком-то этапе свелись исключительно к путину, а под политической россией стало пониматься исключительно путинское большинство.
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В россии все плохо
Потом и вовсе все плохо стало – мир разделился в представлении Кремля на "бандеровцев" и "не бандеровцев". И как проявление – политика несоответствия действий реальным задачам, вообще неосознание задач как таковых.
В итоге война – как единственное, чем живет Россия.
Актуально Остановить путина можно только одним путем
Российская пропаганда разделила мир на две части / Фото Shutterstock
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