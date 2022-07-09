Дальше случилась болезнь упрощения. Вся политика, партии, институты власти и общества упростились и на каком-то этапе свелись исключительно к путину, а под политической россией стало пониматься исключительно путинское большинство.

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В россии все плохо

Потом и вовсе все плохо стало – мир разделился в представлении Кремля на "бандеровцев" и "не бандеровцев". И как проявление – политика несоответствия действий реальным задачам, вообще неосознание задач как таковых.

В итоге война – как единственное, чем живет Россия.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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Российская пропаганда разделила мир на две части / Фото Shutterstock

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